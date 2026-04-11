「自分は18年間しか生きていませんが、野球が自分にとってのかけがえのないもの、学校生活のすべてといってもいい存在でした」【写真】この記事の写真を見る（3枚）そう告白するのは九州国際大学付属高校での「暴力被害」を訴える生徒本人だ。「本当に悔しいです」今年2月に発生した疑いがある「野球部内暴力」。主力選手A君から被害を受けたと語るのが冒頭の生徒B君だ。「週刊文春」が4月2日発売号で事案を報道後、B君と両親