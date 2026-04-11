◇プロ野球セ・リーグ DeNA4-3広島(11日、横浜スタジアム)DeNAが広島との対戦で接戦を制し勝利しました。DeNA先発の東克樹投手は3回に失点しますがその裏、2アウト1塁2塁で佐野恵太選手が2点タイムリーで逆転。さらに山本祐大選手、京田陽太選手もタイムリーを放ち4-1とします。東投手は7回に2ランを浴び1点差に迫られますが、その後はレイノルズ投手と山粼康晃投手が無失点に抑え、勝利しました。東投手は7回3失点(自責点1)