楽天は今季初登板の早川が7回3安打1失点で白星を挙げた。一回に二ゴロで先制し、三回は4連打で2点追加。五回にYG安田が3ラン、太田がソロを放つなど今季最多の11点を奪った。オリックスは九里が四回途中5失点と崩れた。