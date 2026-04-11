タレントのゆうちゃみこと古川優奈（24）が11日、自身のSNSを更新。妹で、ゆい小池（ゆいちゃみ）こと古川結菜（21）とのディズニーシーでの2ショットを公開した。ゆうちゃみはXで「ご招待頂いて小池とディズニーシー行ってきた」と報告。25周年のフラッグを持ったり、顔を寄せ合った小池との2ショットを公開。「めちゃくちゃ楽しくて最高すぎた」と振り返った。インスタグラムのストーリーズでもディズニーシーでの写真を複