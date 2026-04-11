ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGO（48）が、11日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜前8：00）に出演。妻・北川景子（39）への旅のお土産を明かした。【画像】手描きイラスト添え誕生日を報告したDAIGOVTRで、京都の老舗漬物店を訪れた。店のスタッフが、京都の三大漬物として、「すぐき、しば漬け、千枚漬け」と説明し、店頭にならぶ「すぐき漬け」を紹介。「僕も妻も漬物