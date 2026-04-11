見知らぬ子どもが、なぜこの家にいるのか――。大家が抱いた小さな違和感は、やがて取り返しのつかない結末へとつながっていく。新聞に踊る「誘拐」の見出し、主婦の通報、そして警察の張り込み。しかし、その最中に起きた“信じがたい失態”。数日後、放置された車の中で発見されたのは、米俵にくるめられていた子どもの遺体だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）昭和35年に起きた「身代金誘拐事件」の発端を、鉄人社