全国の看護専門学校（３年制）の２０２５年度の入学者は約２万人で、定員に対する充足率が初めて８割を下回ったとの調査結果を厚生労働省がまとめた。看護師は若手の割合が減っており、厚労省は１０日、確保策を検討する有識者検討会の初会合を開き、結果を公表した。看護師になるには、主に専門学校や大学で看護教育を受け、国家試験に合格する必要がある。厚労省の調査では、専門学校の入学者は、１７年度の２万８４３４人を