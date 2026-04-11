「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が11日、Xを更新。中東情勢の緊迫化により供給不足が心配されるプラスチック原料のナフサを巡り、私見を述べた。木原稔官房長官が6日の会見で、6月にはナフサが不足するとの一部報道を受け、「誤りです」などと否定。ひろゆき氏は木原氏発言を受け「ナフサ供給不足が起きたら、高市内閣は嘘つき内閣である事が確定しちゃうけど大丈夫なのかな？」とした上で「二