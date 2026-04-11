お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）澤部佑（39）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。互いの家族との交流について明かした。「お互いの奥さん紹介したり、家族交流とかあるんですか？」の質問に。2人は「ないよね」「ないない」と答えた。澤部は「会ったことはもちろんありますけど。（家族ぐるみでご飯食べたりは）やろうみたいな話は、岩井の奥さんとは俺…話は出てるんですけど。なかなか実