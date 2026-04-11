格納庫でテント泊旅客機の主翼の下にテントを張り、格納庫で一夜を過ごす―そんな異色の体験プログラムが北九州空港で始まりました。航空会社スターフライヤーと旅行会社JTBは、北九州空港にある航空機格納庫を利用した「STARFLYER BASE KITAKYUSHU 〜翼のヒミツキチ〜」（以下、「翼のヒミツキチ」）という体験プログラムを立ち上げました。【写真特集】えっ…これが前代未聞「格納庫キャンプ」驚愕の様子です空の旅が日常と