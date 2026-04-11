アパホテルは、R・INNとフランチャイズ契約を締結し、アールイン福知山を「アパホテル〈福知山駅前〉」として5月1日にリブランドオープンする。建物は地上9階建て。客室は全91室を設ける。全客室に壁掛けテレビ、アパオリジナルベッド「Cloud fit」、シーリングライト、ベッド枕元の照明スイッチ類と2口コンセントを設置し、テレビ画面上に館内案内を表示したアパデジタルインフォメーション、BBCワールドニュースの無料放映、VOD