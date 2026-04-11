東京・表参道の複合施設「ザ ストリングス 表参道」の1階にある『カフェ&ダイニング ゼルコヴァ』にて、世代を超えて愛され続ける着せ替え人形「リカちゃん」と初めてコラボレートした、アフタヌーンティー「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」が、2026年4月21日から6月22日まで開催される。大人もリカちゃん遊びを楽しむ時代に！「リカ活」がブーム1967（昭和42）年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」。常に時代や流行