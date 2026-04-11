J２の藤枝MYFCは４月11日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節（EAST-B）でJ３のFC岐阜とアウェーで対戦した。開始４分に先制点を献上する厳しい展開となったなか、41分に真鍋隼虎が同点弾を奪取。さらに試合終了間際の90＋５分に久富良輔がボックス内で倒されてPKを獲得。これを矢村健が決めて、２−１の逆転勝利を飾った。試合後のフラッシュインタビューで、槙野智章監督は「とても強度の高い戦いになった」