言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、時間の移り変わりや物の変化、そして心の状態を表す3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ふ□□と□□あ□□ヒント：深く集中する様子、氷