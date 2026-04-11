ホワイトソックス打線の中軸を開幕から打ち続けている村上(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆の声価は高まっている。現地時間4月10日に行われたロイヤルズ戦では、「3番・一塁」で先発。チームが0-2の完封負けを喫する中で、3打席連続三振を含む4打数無安打と快音は響かずに終わった。だが、その評価は決して低くない。【動画】吠えた！勢いが止まらない、村上の4号アーチシーンもっとも、ここまでの村上の打撃にお