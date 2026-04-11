家庭で使われない食品を募り、必要な人に届ける「フードドライブ」が11日、石川県白山市内のスーパーで始まりました。フードドライブボックスが設置されたのは、スーパーマーケットのアルビス北安田店です。スタートとなった11日は、この地域で食糧支援の活動を続ける「かがの食堂 さくらんぼ」に最初の食品が手渡されました。◇アルビス・池田和男社長…「私ども“つなぐアルビス”ということで、いろんな方をつなぐことによって