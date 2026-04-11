◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト（11日、東京ドーム）巨人が1勝し迎えたヤクルトとの同一カード2戦目。両チームのスタメンが発表されました。開幕からスタメン起用となっていたダルベック選手が初めて外れ、ベンチスタート。松本剛選手、坂本勇人選手、平山功太選手がスタメン起用となっています。先発マウンドにあがるのは、これが来日後初登板となる新助っ人・マタ投手。直近登板となった1日のファーム・ロッテ戦では降雨