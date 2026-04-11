ナインティナイン・岡村隆史とＮＯＮＳＴＹＬＥ・石田明がＭＣを務める関西テレビ「おかべろ」が１１日放送され、フットボールアワーがゲスト出演。石田とフット・後藤輝基が双子あるあるトークを展開した。後藤は２歳半の、石田は８歳の、それぞれ双子を子育て中。岡村が「間違えることはないの？」と興味津々に聞くと、後藤は「絶対にない」と断言。岡村が「同じ服着て、同じ髪形にしても」と食い下がっても、石田は「絶対