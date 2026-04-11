代表曲の「ぱぴぷぺPOP！」がTikTokの再生回数2億回を突破するなど、9人組アイドルグループ「Appare！」が11日、日本ハム―ソフトバンク戦（エスコンフィールド）に来場した。ゲスト来場した昨年9月14日の西武戦（同）に続き、グループを代表してファーストピッチを務めた朝比奈れいは「（捕手に）届かなかったけど、みんなにエールを届けたいという思いと同じように、真っすぐ投げられました」と、笑みを浮かべた。惜しくもワ