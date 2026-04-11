セレモニアルピッチをする大和さん＝横浜球団ＯＢの大和さんが、セレモニアルピッチに登場した。「ＹＡＭＡＴＹ（ヤマティ）」として歌手活動する大和さんとユニットを組む「ＨＡＲＴＹ（ハーティ）」さんが捕手を務め、打席には大和さんを慕う牧。投球はワンバウンドとなったが、会場を盛り上げた。大和さんは２０１８年に阪神から横浜ＤｅＮＡに移籍し、２４年までプレーした。投球について「１００点中９点」と反省しながら