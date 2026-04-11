「中日３−９阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）阪神は猛虎打線が爆発し、中日に快勝した。打線は初回に森下６号ソロで先制すると、大山の今季１号となるソロで追加点を挙げた。さらに七回にも佐藤輝が２号３ランを放った。これで阪神のクリーンアップを担う“ドラ１トリオ”がそろい踏みで本塁打をマーク。これは史上初。一発攻勢で敵地を沸かせた。佐藤輝は九回にも２打席連発の３号２ラン。バックスクリーンへ運