秦野丹沢まつりで太鼓をたたく真矢さん（左）＝昨年４月２０日、秦野市内秦野市出身の人気ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ（ルナシー）」の地元への貢献に対し、高橋昌和市長は１０日の定例会見で、５月下旬に小田急線秦野駅北口にバンドメンバーの手形を設置することを発表した。市役所内には「はだのふるさと大使」で２月に死去したメンバー真矢さんの功績を振り返るパネル展示なども設けるといい、「地元の活性化に貢献された