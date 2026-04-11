【漫画】本編を読む『「君の住所知ってるよ」ライブ配信中ヤバいファンに狙われました』（元村でん：漫画、カオルコ：原作、リアコミ：企画/KADOKAWA）は実話をもとにした作品で、ライブ配信をきっかけに危険なファンから執着された女性の恐怖体験を描いている。主人公は、漫画家になる夢を追いかけているが、うまくいかない毎日を送る専門学生のカオルコ。彼女はとある事務所に声を掛けられ、軽い気持ちでライブ配信者として活