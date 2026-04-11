生きづらさを感じたらどうすればいいのか。公認心理師の古宮昇さんは「人との付き合い方を見直してみるのも一つだ。互いの自己肯定感を低下させる“人間関係のパターン”に無意識のうちにはまっているケースが少なくない。大切なのはそこから抜け出す勇気を持つことだ」という――。※本稿は、古宮昇『自分を責めない生き方』（総合法令出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■自己肯定感を低下させる「三角ドラマ」互いに傷つ