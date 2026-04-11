珍しいクラッシックカーを一堂に集めたイベントが白山一里野温泉スキー場で開かれました。このイベントは地域振興を目的に地元企業が開催したもので、会場の白山一里野温泉スキー場には、全国のオーナーが所有する国内外の年代物のクラシックカーやオープンカーなどおよそ30台の名車が集まりました。訪れた自動車ファンや家族連れは、往年の名車を写真に収めたり、座席に座ったり