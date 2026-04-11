4月11日、阪神競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1800m）は、西村淳也騎乗の1番人気、ジュンドラドラ（牡3・栗東・清水久詞）が快勝した。7馬身差の2着にケンフィールド（牡3・栗東・大根田裕之）、3着にメイショウヒタカミ（牡3・栗東・石橋守）が入った。勝ちタイムは1:51.8（重）。2番人気で北村友一騎乗、ジャスティンレビン（牡3・栗東・吉岡辰弥）は、6着敗退。【阪神2R】ゼロヴィジビリティが5馬身差圧勝7馬身差の完勝