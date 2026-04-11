首の痛みはどうすれば治るのか。整形外科専門医の吉原潔さんは「体幹が弱いと首や肩に余計な負担がかかる。『バードドッグ』という体操で腹筋と背筋を鍛えると、そもそも首の痛みを起こしにくい体をつくれる」という――。※本稿は、吉原潔『首の痛み・コリ・しびれ自力でできるリセット法』（アスコム）の一部を抜粋・再編集したものです。写真＝iStock.com／Staras※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Staras■首に悪いど