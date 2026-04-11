4月11日、阪神競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1400m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、ゼロヴィジビリティ（牡3・栗東・寺島良）が快勝した。5馬身差の2着にオウケンブラッド（牡3・栗東・畑端省吾）、3着に2番人気のペプチドレオン（牡3・栗東・武英智）が入った。勝ちタイムは1:23.2（重）。【山藤賞】クロワデュノール 全弟・チャリングクロスが2勝目人気に応える坂井瑠星騎乗の1番人気、ゼロヴィジビリティが嬉しい初勝利を