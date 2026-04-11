【モデルプレス＝2026/04/11】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が4月10日、自身のInstagramを更新。ボブヘアを披露した。【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「小顔際立つ」劇的イメチェン姿◆辻加純、ウィッグでボブヘア披露辻は「失恋した？っていわれた笑笑笑」と周囲からの反応を明かし、ボブヘアのウィッグを着用して雰囲気を変えた姿を公開。普段のロングヘアの状態から一変し、ボブヘアに