【モデルプレス＝2026/04/11】タレントの福田彩乃が4月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男の入園式を迎えたことをファミリーショットとともに報告し、反響を呼んでいる。【写真】37歳美人タレント「ネイビーのセットアップがすごく上品」長男入園式家族3ショット◆福田彩乃、長男入園式でファミリーショット福田は「入園おめでとう」と桜の絵文字を添えて綴り、家族3人で手をつないだ記念写真を投稿。福田は紺色のセッ