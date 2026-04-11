【モデルプレス＝2026/04/11】timelesz（タイムレス）の篠塚大輝が2026年4月11日、自身がパーソナリティを務めるTBSラジオの新番組「…＆シノ！from timelesz」（読み方：アンドシノフロムタイムレス／毎週土曜16時〜16時30分）に出演。私生活の変化を明かした。【写真】timelesz篠塚“加入決定直後”約1年前の姿◆篠塚大輝、私生活の変化語る2025年2月15日、オーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）を経て