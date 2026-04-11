地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「土気」はなんて読む？「土気」という漢字を見たことはありますか？千葉県にある、2文字の地名です。いったい、「土気」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロール