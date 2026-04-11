４月１１日の阪神牝馬Ｓに出走した、昨年のヴィクトリアマイルの勝ち馬アスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は、レース後の馬体検査で、左後脚の筋肉を痛めている可能性があることが分かった。レース後に、サンデーサラブレッドクラブがホームページで明かした。ヴィクトリアマイル連覇に向け、復帰戦となったこの日のレースでは２番人気の支持を受けていたが、見せ場なく最下位の１０着に敗れ