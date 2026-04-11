◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦「岡山ＧＴ３００キロレース」（１１日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）シーズン開幕戦となる第１戦の公式予選が岡山国際サーキットで行われた。＊＊＊ＧＴ３００では、６１号車のＲ＆Ｄ（井口卓人、山内英輝組）の「スバルＢＲＺ」がＱ１で１３位に沈み、Ｑ２進出を逃した。今シーズンから新エンジンで臨み、昨季以上の飛躍も期待された新シーズンの初陣。