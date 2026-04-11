ストレスを溜めながら家族の世話をする女性夫、子ども、義理両親、職場、ママ友などからのストレスを心に溜めながら、笑顔で家族の世話をする女性。彼女らのリアルな揺らぎを描き出し、多くの共感を集めているのが、コミックエッセイの名手、野原広子さんだ。2013年『娘が学校に行きません- 親子で迷った198日間 』（メディアファクトリー）でデビュー、2021年『消えたママ友』（KADOKAWA）『妻が口をきいてくれません』（集英社）