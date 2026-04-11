オリックスやエンゼルズ、マリナーズで活躍した長谷川滋利氏が１１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「本日、名門リビエラカントリークラブにてホールインワンを達成しました。約１０年ぶり、生涯５度目」と記し、エース達成を報告した。「１６番ホール、１６６ヤード。アゲンストの風の中、６番アイアンでのショット。打った瞬間、ピンに向かっている感触はありましたが……見事にカップインしてくれました」と状況を