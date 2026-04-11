タレントの西川きよし（７９）が１１日、大阪市内で、あしなが学生募金の関西オープニングセレモニーに参加。レギュラーを務めるラジオ番組を２週連続で休演したタレント、浜村淳（９１）の復帰見通しを明かした。きよしは、浜村が担当するＭＢＳラジオ「ありがとう浜村淳です」に出演後、街頭で募金活動に参加。「きょうは浜村さんがお休みだったからですからね。検査入院で、というお話をうかがった。（ＭＢＳの）福島（暢啓