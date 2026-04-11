ＡＢＥＭＡ１０周年の３０時間特番が１１日、スタートし「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」企画がスタート。東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストで新日本プロレスのウルフアロン（３０）に挑戦予定だった元プロ野球選手の糸井嘉男氏は無念の欠場となった。「本当に悔しいんですけど、単刀直入にいいますと、ギックリ腰になりまして。きょう診断を受けまして。昨日少しトレーニングした中で少しぴきっと