「楽天１１−４オリックス（１１日、楽天モバイル最強パーク）オリックスは投手陣が投手陣が乱れて連勝が３でストップした。１３試合目で２桁失点は今季３度目となった。先発・九里が誤算だった。初回に先制を許し、三回は２死からの４連打で２点を追加された。四回も２点を失うと、２死三塁で降板。３回２／３を９安打５失点と踏ん張れなかった。五回にはこの回から３番手で登板した東松が２四球を与えた後に、ＹＧ安田に