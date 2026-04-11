「楽天１１−４オリックス（１１日、楽天モバイル最強パーク）楽天が１３安打を放って今季最多１１得点を奪い、連敗を２で止めた。１−０の三回は２死からの４連打で２点を追加し、四回も３安打を集めて２点を奪った。五回にはＹＧ安田が１号３ラン、太田の１号ソロで４点を奪った。昨年９月に左肩の手術を受け開幕２軍スタートだった早川は、今季初登板初先発で安定した投球を展開。７回３安打１失点で今季初勝利を挙げ