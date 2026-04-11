料理愛好家・平野レミの長男で、ロックバンド「TRICERATOPS」のボーカル・和田唱が10日、自身のインスタグラムを更新。父でイラストレーターの和田誠さん（享年83）の“90回目の誕生日”を報告し、自身の幼少期に撮影したなつかしい父子2ショットを披露した。【写真】「お父様とそっくり」和田誠さん＆息子・唱のなつかしい親子2ショット唱は「Happy 90th birthday to my dad!!親父が生きていれば今日で90歳！誕生日おめでとう