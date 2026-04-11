【北京＝東慶一郎、台北＝園田将嗣】中国の習近平（シージンピン）・共産党総書記（国家主席）は、１０日の台湾の最大野党・国民党の鄭麗文（ジョンリーウェン）主席との会談で「両岸（中台）は家族」と強調し、友好ムードを演出した。５月のトランプ米大統領の訪中を前に、米国からの大規模な武器購入に慎重な国民党との連携を利用し、米国の台湾支援に歯止めをかける狙いがあるとみられる。握手１４秒北京の人民大会堂で行わ