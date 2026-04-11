◇明治安田J1百年構想リーグ神戸―名古屋（2026年4月11日ノエスタ）神戸―名古屋は救急車がピッチ内に出動する緊急事態に見舞われた。神戸の1点リードで迎えた後半44分、ルーズボールを追いかけた神戸DFマテウス・トゥーレルとGK前川黛也が激しく頭部接触。前川は担架で運ばれ、トゥーレルは救急車で搬送された。FW武藤嘉紀とFW佐々木大樹が戦列復帰を果たしたものの、前半32分にはMF扇原貴宏も負傷交代した。あす12日に