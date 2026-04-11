「中日−阪神」（１１日、バンテリンドーム）昨季本塁打王の佐藤輝明内野手が九回に２打席連発の３号２ラン。２安打５打点の大暴れとなった。七回は右翼ウイング席に飛び込む３ラン。７日のヤクルト戦（甲子園）以来、４試合ぶりの一発となった。九回は１死三塁からバックスクリーンへ運んだ。初回に森下が６号先制アーチを放つと、二回には大山が今季１号ソロで追加点。３、４、５番のそろい踏みで大きくリードを広げた。