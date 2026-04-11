月の周回飛行を成功させた「アルテミス計画」の宇宙船と4人の乗組員が日本時間11日朝、無事、地球に帰還しました。国際月探査プロジェクト「アルテミス計画」で月の周りを飛行した有人宇宙船「オリオン」は、日本時間11日午前9時すぎ、パラシュートを広げ、アメリカ西部のサンディエゴ沖に予定通り、着水しました。宇宙船から出てきた4人の宇宙飛行士は、ヘリコプターで船に移送され、笑顔で手を振りながら、しっかりとした足取り