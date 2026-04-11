更年期になると、多くの人が『更年期障害』としてさまざまな症状を経験します。しかし、決してそれは女性だけの症状ではないようです。【漫画】『私も知らないオツキサマの話』（全編を読む）漫画家・安堂友子さんの作品『私も知らないオツキサマの話』は、月経についてさまざまな角度で掘り下げる作品です。そのなかの第8話では更年期に焦点が当てられます。同作はX（旧Twitter）に掲載されると、約5200のいいねが寄せられました