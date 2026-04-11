次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。今回は、昔ながらの考えをもつ義母の信じられない発言です。ある日、中3の長女・陽菜と小6の次女・澪を連れて義実家へいったときのこと。義母「お兄ちゃんは高校が忙しいだろうし、陽菜と澪がママを手伝ってあげてね」義母の言葉に不思議そうな顔をする娘たち。義