＜東建ホームメイトカップ3日目◇11日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞「風と友達になろうと思ってやっていました」。強風が牙をむいた大会3日目、石坂友宏が4バーディ・ボギーなしの「67」をマークし、トータル6アンダーでホールアウト。優勝争いに名乗りを上げた。【写真】強風で看板が倒れました「180ヤードを打っても165ヤードしか飛ばない」。厳しいコンディションが続いたが、それが