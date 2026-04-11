アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議がまもなく始まります。停戦合意をめぐり主張が食い違うなか、妥協点を見いだせるかが焦点です。日本時間の11日午後、アメリカの代表団を率いるバンス副大統領が、パキスタンのイスラマバードに到着しました。協議にはウィトコフ特使やクシュナー氏も同席します。イラン側は、ガリバフ議長やアラグチ外相らが現地入りしています。イラン側は今回の協議にあわせて、アメリカ側による誤爆