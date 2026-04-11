◇プロ野球 セ・リーグ 阪神9−3中日(11日、バンテリンドーム)前日のカード1戦目は9回に4失点を許し、阪神に逆転負けを喫した中日。カード2戦目は序盤からリードを許す苦しい展開。先発の大野雄大投手が、初回2アウトランナーなしから3番森下翔太選手に6号ソロホームランを浴び失点。2回にはノーアウトランナーなしから5番大山悠輔選手に1号ソロホームランで、0−2とリードを広げられます。打線は3回、2アウトランナーなしで、ドラ